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В Башкирии тушили пожар на буровой установке

В Башкирии тушили пожар на буровой установке

Буровая установка Furukawa горела в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. Вечером 15 декабря спасатели Учалинского района получили информацию о том, что в трех км от села Сафарово происходит горение буровой установки Furukawa.

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