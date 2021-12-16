В Башкирии тушили пожар на буровой установке

Буровая установка Furukawa горела в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. Вечером 15 декабря спасатели Учалинского района получили информацию о том, что в трех км от села Сафарово происходит горение буровой установки Furukawa.
Буровая установка Furukawa горела в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по региону. Вечером 15 декабря спасатели Учалинского района получили информацию о том, что в трех км от села Сафарово происходит горение буровой установки Furukawa.
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