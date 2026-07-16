Политика как он...
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Политика как она есть

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Стали известны подробности отставки министра обороны Украины Федорова

Стали известны подробности отставки министра обороны Украины Федорова

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке министра обороны страны Михаила Федорова, так как он больше не мог больше мириться с конфликтом между ним и главкомом ВСУ Александром Сырским.

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