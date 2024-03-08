Фон дер Ляйен: ЕК объявила об открытии морского гуманитарного коридора для Газы

Еврокомиссия (ЕК) заявила об открытии морского гуманитарного коридора для поставок помощи в Палестину с Кипра Об этом глава ЕК Урсула фон дер Ляйен написала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).
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