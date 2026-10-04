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Журнал «Профиль»

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Сколько стоит поменять шины осенью 2026 года в России

Сколько стоит поменять шины осенью 2026 года в России

К осени 2026-го заметного нового подорожания сезонного шиномонтажа не произошло. Основной рост пришелся на первую половину года: в среднем плюс 10–15% к уровню 2025-го.

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