Ходаковский предупредил об опасности того, что российских участников спецоперации на Украине массово охватит «синдром СВО»

Основатель бригады ДНР «Восток» Александр Ходаковский предупредил об опасности того, что российских участников специальной военной операции (СВО) на Украине массово охватит «синдром СВО».
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