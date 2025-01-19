В городе Конаково восстановили покрытие моста через Донховку

Глава Конаковского округа Пляскин Алексей совершил плановый объезд центра муниципалитета. Как сообщили в пресс-службе округа, было дано распоряжение о восстановлении дорожного покрытия моста через реку Донховка по улице Старопочтовой.
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