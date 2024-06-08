Льюис Хэмилтон: Скорость, держак – всё будто испарилось!MercedesСемикратный чемпион мира Формулы 1 Льюис Хэмилтон поздравил своего напарника по Mercedes Джорджа Рассела с поул-позицией и объяснил, почему стал лишь седьмым в квалификации Гран При Канады.