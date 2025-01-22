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Царьград

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Герасимов первый докладывал Путину. Из-за вранья о ситуации на Курщине убиты тысячи. Тела замученных до смерти находят солдаты

Герасимов первый докладывал Путину. Из-за вранья о ситуации на Курщине убиты тысячи. Тела замученных до смерти находят солдаты

Несколько дней назад из освобождённого Русского Поречного был опубликован жуткий репортаж, в котором показали последствия военных преступлений, совершённых ВСУ во время оккупации.

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Комментарии
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Амара Карпова
Сколько лжи и обмана у этого товарища😱стыд и позор🤮
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18 час.

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