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Журнал «Профиль»

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Удары США по Ирану достигли предела эффективности, считают в Пентагоне

Командование американской армией пришло к неутешительному выводу о результативности ежедневных массированных ударов по иранской территории, которые в течении двух недель проводили ВС США, и предложило новую стратегию действий.

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