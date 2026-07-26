Удары США по Ирану достигли предела эффективности, считают в Пентагоне

Командование американской армией пришло к неутешительному выводу о результативности ежедневных массированных ударов по иранской территории, которые в течении двух недель проводили ВС США, и предложило новую стратегию действий.
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