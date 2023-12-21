Си Цзиньпин выразил готовность развивать отношения между Китаем и Никарагуа, используя стратегическое партнерство в качестве новой отправной точки

Пекин, 20 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду заявил, что готов работать с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой для продвижения двусторонних отношений к новым достижениям, используя недавно объявленное стратегическое партнерство между двумя странами в качестве новой отправной точки.