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Китай

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Си Цзиньпин выразил готовность развивать отношения между Китаем и Никарагуа, используя стратегическое партнерство в качестве новой отправной точки

Пекин, 20 декабря /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин в среду заявил, что готов работать с президентом Никарагуа Даниэлем Ортегой для продвижения двусторонних отношений к новым достижениям, используя недавно объявленное стратегическое партнерство между двумя странами в качестве новой отправной точки.

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