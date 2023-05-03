Команда из Нового Уренгоя борется за Кубок Молодежной лиги по волейболу

Новоуренгойский «Факел» свое выступление на Кубке Молодежной лиги по волейболу начал с победы. Соревнование второго по значимости турнира лиги со 2 по 8 мая проходит в Академии Платонова в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал ямальского клуба.