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Команда из Нового Уренгоя борется за Кубок Молодежной лиги по волейболу

Команда из Нового Уренгоя борется за Кубок Молодежной лиги по волейболу

Новоуренгойский «Факел» свое выступление на Кубке Молодежной лиги по волейболу начал с победы. Соревнование второго по значимости турнира лиги со 2 по 8 мая проходит в Академии Платонова в Санкт-Петербурге, передает Telegram-канал ямальского клуба.

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