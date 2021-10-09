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Почему некоторые девушки никак не могут выйти замуж

Почему некоторые девушки никак не могут выйти замуж

Каждая девушка мечтает о личном счастье. Но часто умные и красивые барышни никак не могут выти замуж и гадают — что же с ними не так? Экстрасенс, финалист шоу «Битва экстрасенсов» Анатолий Леденев раскрыл, что мешает девушкам найти спутника жизни.

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