Один из террористов, Рустам Ажиев, является гражданином Украины

Блин, ведь много пишут о том, что в Западных посольствах 7-го Марта было опубликовано о не посещении многолюдных мероприятий. Почему не была произведена вооруженная охрана массового посещения "Крокуса"? Поставьте пару микроавтобусов или тройку внедорожников на прилегающей к входу площадке с Росгвардейцами, ОМОНом или СОБРом. Разошелся (разъехался) народ после концерта и охрана поехала пить чай.

Валера Полуянов

Да достали власти из людей дураков делают типа перестреляют друг друга, на Дону до революции не кто друг друга не перестрелял. У каждого дома было оружие и не одно. Как и в Сибири в деревнях у каждого есть оружие. В тайге без него нельзя и что стреляют? Нет даже самые пьяные не когда за ружье не берутся. В царской России продавалось оружие и что стрелялись. Просто власть боится народ вот и и лишает его защищаться.