Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Один из террористов, Рустам Ажиев, является гражданином Украины

Один из террористов, Рустам Ажиев, является гражданином Украины

Воевал в Вооруженных силах Украины в 2022 году источникСайт посольства Украины в Таджикистане вербовал таджиков в Украинский Иностранный легион для борьбы против России.

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Комментарии
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Владимир Никитин
Блин, ведь много пишут о том, что в Западных посольствах 7-го Марта было опубликовано о не посещении многолюдных мероприятий. Почему не была произведена вооруженная охрана массового посещения &quot;Крокуса&quot;? Поставьте пару микроавтобусов или тройку внедорожников на прилегающей к входу площадке с Росгвардейцами, ОМОНом или СОБРом. Разошелся (разъехался) народ после концерта и охрана поехала пить чай.
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8 час.
Валера Полуянов
Да достали власти из людей дураков делают типа перестреляют друг друга, на Дону до революции не кто друг друга не перестрелял. У каждого дома было оружие и не одно. Как и в Сибири в деревнях у каждого есть оружие. В тайге без него нельзя и что стреляют? Нет даже самые пьяные не когда за ружье не берутся. В царской России продавалось оружие и что стрелялись. Просто власть боится народ вот и и лишает его защищаться.
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7 час.
ЕБ
Елена Бреслова
чеченец, таджики - это всё-таки ИГИЛ, детище взрощенное МИ6 и ЦРУ
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1 час.

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