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Сегмент ИЖС, часть III: «самостроители» в режиме экономии

Сегмент ИЖС, часть III: «самостроители» в режиме экономии

Сколько стоит дом построить, если речь идет о качественном строительстве? Можно ли сегодня совместить такое строительство с установкой сэкономить? И если уж экономия так важна, то какие именно расходы допустимо сокращать?Эксперты банка «Дом.

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