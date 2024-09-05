Губернатор Сальдо: Население начало возвращаться в Херсонскую область

Глава Херсонищны Владимир Сальдо проинформировал о том, что те граждане Российской Федерации, которые оказались вынуждены временно переехать из-за бушующих на областной территории сражений, стали постепенно возвращаться в свои дома.
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