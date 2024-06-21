ОСН: в жару следует избегать солнечных лучей в период активного излучения

В жаркую погоду нужно стараться избегать прямых солнечных лучей. Особенно опасно для здоровья находиться на солнце в период с 11:00 до 16:00 – в это время солнце особенно активно, выяснила Общественная Служба Новостей у экспертов.
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