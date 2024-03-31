Украинских атлетов обещают «поддерживать изо всех сил».фото: paris.fr--> Российским и белорусским спортсменам будут не рады на летних Олимпийских играх в Париже, заявила мэр столицы Франции Анн Идальго.
Мэр Парижа предупредила, что российским олимпийцам не будут рады в городе
Комментарии
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Дмитрий Грязев
итоги таких олимпиад, без наших спортсменов - сомнительны, так как конкуренции и борьбы никакой не будет.
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10 час.
Ural Karahanow
в Париже будут рады видеть наших саблистов с саблями и танкистов с танками.
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9 час.
ВА
Виктор Александров
И я буду не рад российским и белорусским спортсменам на Олимпийских играх под белым флагом. Молодец мэр столицы Франции Анн Идальго! Предателей нигде не любят, и правильно делают. Можно ли себе представить, что при товарище Сталине было возможно выступление русских спортсменов под белым флагом капитуляции и предательства, а не под знаменем Победы? Сталин же говорил, что если нас враги ругают, то это значит, что мы всё желаем правильно. А тут нам вообще печеньки за верность дают! Возьмёте? «Спортсменам из России» предложили, ещё давно, выступить на олимпиаде под белым флагом позора и предательства, и они прогнулись! И в этой позиции их Запад имеет по полной программе. Поэтому я поддерживаю мэра Парижа в отношении предателей. И поздравляю французов с 210 годовщиной взятия Парижа русской армией! Красивый город, был, до "Париж-сити". А Маша Захарова (не я лишил её отчества) будет рада? Будет рада «спортсменам из России» под белым флагом измены и предательства? А я то думал, что она – приличный человек! Прогнутся, спортс-мены, вместе с другими предателям по глупости, ещё раз. Таких и гнут. А кто-то за них проливает кровь на СВО. А кто-то перечисляет туда избытки своих пиастров. … Александров Виктор Константинович Яндекс Дзен.
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8 час.
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