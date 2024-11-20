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Царьград

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Депутаты Госдумы предлагают заморозить тарифы естественных монополий: Свет, тепло, транспорт

Депутаты Госдумы предлагают заморозить тарифы естественных монополий: Свет, тепло, транспорт

В Государственную думу внесут проект о заморозке тарифов естественных монополий.Выяснилось, что депутаты совсем скоро внесут в Государственную думу законопроект, предлагающий заморозку тарифов естественных монополий до конца 2025 года.

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