A new wave of wildfires have struck in Brazil's Amazon rainforest, with more than 1,900 fire hotspots reported so far in October, authorities said.
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