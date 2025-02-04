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Госсекретарь Рубио встретился с президентом Сальвадора Букеле по миграционному вопросу

Госсекретарь Рубио встретился с президентом Сальвадора Букеле по миграционному вопросу

Госсекретарь США Марко Рубио встретился с президентом Сальвадора Найибом Букеле во время турне по странам Латинской Америки, в ходе которого он пытается убедить лидеров государств предпринять решительные действия для ужесточения миграционного контроля у южной границы Соединенных Штатов.

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