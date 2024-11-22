Потерпевшие по делу Тимура Иванова требуют взыскать с него ₽4,2 млрд

Потерпевшие по уголовному делу о растрате и легализации денежных средств банка «Интеркоммерц» экс-замминистром Минобороны РФ Тимуром Ивановым требуют взыскать с него и его бывшего подчиненного Антона Филатова более 4,2 млрд рублей, пишет ТАСС.