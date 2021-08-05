Дело на 743 млн рублей во Владивостоке - подробности

Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ) подала заявление в Арбитражный суд Приморского края о привлечении бывшего руководителя страховой компании "Дальакфес" (Владивосток) Людмилы Брюхно к субсидиарной ответственности в общем размере почти на 743 млн рублей, сообщает ИА PrimaMedia.