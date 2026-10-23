Сегодня утром из Екатеринбурга вылетел специальный рейс для группы поддержки Петра Яна – 150 фанатов и друзей бойца, вместе с семьей Петра проведут два дня на бойцовском острове в ОАЭ, где пройдет турнир UFC 333.
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