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В вооруженных силах Российской Федерации и Республики Беларусь стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2021»

В вооруженных силах Российской Федерации и Республики Беларусь стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2021»

10 сентября 2021 г. в соответствии с планом совместной подготовки в вооруженных силах Российской Федерации и Республики Беларусь под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран началось совместное стратегическое учение «Запад-2021».

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