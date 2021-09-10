В вооруженных силах Российской Федерации и Республики Беларусь стартовало совместное стратегическое учение «Запад-2021»

10 сентября 2021 г. в соответствии с планом совместной подготовки в вооруженных силах Российской Федерации и Республики Беларусь под руководством начальников генеральных штабов вооруженных сил двух стран началось совместное стратегическое учение «Запад-2021».
Популярные статьи
- Тактическое учение по противодесантной обороне с военнослужащими армейского корпуса ВВО стартовало на Курильских островах
- Подразделения ПВО ЗВО заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах в рамках ССУ «Запад-2021»
- Военнослужащие подразделения РХБ защиты Амурского общевойскового объединения ВВО провели специальную обработку более 400 домов
Свежие комментарии