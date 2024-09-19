Несбывшиеся мечты: титановые танки Советского Союза

Объект 685 из Ti-сплаваТитан решает всёПеред тем как погрузиться в историю отечественного титанового танкостроения, стоит оговориться, что до сих пор использование Ti в автобронетанковой технике не считается чем-то выходящим за рамка разумного.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии