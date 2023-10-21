Анна Прохорова. В Центре Событий Всегда поражаюсь Я общалась с людьми, переживший холокост. Причём некоторые из них – выжили сначала в гетто, зато в лагере.
Нацисты из партии Нетаньяху Ликуд открыто угрожают России и грозятся отомстить России, поддерживая украинских нацистов
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Вячеслав Дегтярев
они не жиды а из покон скотоводы а потом египетские рабы на строительстве египетских пирамид и не надо путать........ это непонятная нация ...... а жиды это не нация - они есть и были во всех нациях и народностях - кто то купцы... кто то ростовщики.... кто то просто торгаши......... ну это сложно объяснить а ещё сложней понять - особенно молодому и среднему поколению........ а ещё у евреев есть касты и кланы --- как в индии... южной америки.... средней азии.... так вот сама я высшая каста или клан в Англии и часть в США....... и туда простым евреям доступ закрыт........ 😎👌
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11 час.
Алексей Сгибнев
Все время были гнидами.
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7 час.
Федор Шевяков
Лучше бы евреям и дальше придерживаться роли жертвы. Русские люди их бы жалели. А вот если возненавидят, то мало не покажется.
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29 мин.
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