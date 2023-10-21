Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лена Елена
    Хватит демагогии. Надоела ты своими лекциями. Не первый раз пишешьЦарёв призвал обл...
  • propleks смирнов
    Гнать этих паскуд только потому что они из своей Азии , и не какие они нам не братья как и мы им! Всегда мы к ним отн...В Госдуме сообщил...
  • Антонина Краузе
    Каким таким" нашим парням".... " НАШИ ПАРНИ НА ВОЙНЕ" остались одни дебилы, наркоманы, ублюдки хитро сделанные... Дол..."Эти дети - еще ц...

Нацисты из партии Нетаньяху Ликуд открыто угрожают России и грозятся отомстить России, поддерживая украинских нацистов

Нацисты из партии Нетаньяху Ликуд открыто угрожают России и грозятся отомстить России, поддерживая украинских нацистов

Анна Прохорова. В Центре Событий Всегда поражаюсь Я общалась с людьми, переживший холокост. Причём некоторые из них – выжили сначала в гетто, зато в лагере.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Дегтярев
они не жиды а из покон скотоводы а потом египетские рабы на строительстве египетских пирамид и не надо путать........ это непонятная нация   ...... а жиды это не нация - они есть и были во всех нациях и народностях - кто то купцы... кто то ростовщики.... кто то просто торгаши......... ну это сложно объяснить а ещё сложней понять - особенно молодому и среднему поколению........ а ещё у евреев есть касты и кланы ---  как в индии... южной америки.... средней азии.... так вот сама я высшая  каста или клан в Англии и часть в США....... и туда простым евреям доступ закрыт........ 😎👌
Ответить
11 час.
Алексей Сгибнев
Все время были гнидами.
Ответить
7 час.
Федор Шевяков
Лучше бы евреям и дальше придерживаться роли жертвы. Русские люди их бы жалели. А вот если возненавидят, то мало не покажется.
Ответить
29 мин.

Картина дня

наверх