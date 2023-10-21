Нацисты из партии Нетаньяху Ликуд открыто угрожают России и грозятся отомстить России, поддерживая украинских нацистов

Вячеслав Дегтярев

они не жиды а из покон скотоводы а потом египетские рабы на строительстве египетских пирамид и не надо путать........ это непонятная нация ...... а жиды это не нация - они есть и были во всех нациях и народностях - кто то купцы... кто то ростовщики.... кто то просто торгаши......... ну это сложно объяснить а ещё сложней понять - особенно молодому и среднему поколению........ а ещё у евреев есть касты и кланы --- как в индии... южной америки.... средней азии.... так вот сама я высшая каста или клан в Англии и часть в США....... и туда простым евреям доступ закрыт........ 😎👌