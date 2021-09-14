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В Орске задержали иностранца с 25 свертками наркотиков

В Орске задержали иностранца с 25 свертками наркотиков

На одной из улиц Орска полицейские заметили молодого человека, который странно себя вел. Парень пытался что-то спрятать в укромное место, однако до конца дело довести не удалось - правоохранители задержали подозрительного гражданина с поличным.

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