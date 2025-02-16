"Купцы и дети". Что-то странное и непонятное на ТНТ

Имею слабость к комедийным сериалам и никак не могу себя унять. Порой так хочется поржать, не особо задумываясь о смыслах и прочем капитально-значимом, что я с глубокой укоризной плюю на все условности и смотрю лёгкий жанр.
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