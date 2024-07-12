График движения электричек через МЦД-1 «Окружная» изменится

С 21:00 12 июля до 11:00 13 июля и c 21:00 13 июля до 11:00 14 июля изменится расписание поездов на Белорусском и Савеловском направлениях — первом Московском центральном диаметре (МЦД-1), а с 21:00 до 05:00 с 12 по 13.