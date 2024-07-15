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Военкор Котенок заявил о ликвидации в зоне СВО наемника из Грузии Иашвили

Военкор Котенок заявил о ликвидации в зоне СВО наемника из Грузии Иашвили

Военкор Юрий Котенок проинформировал о том, что в рамках ведения СВО Вооружённые силы Российской Федерации провели операцию по ликвидации бойцы наёмнического формирования армии киевского режима и гражданина Грузии Зураба Иашвили.

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