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Ксения Шойгу стала мамой во второй раз

Ксения Шойгу стала мамой во второй раз

Общественный деятель подарила Сергею Шойгу четвертого внука. Имя отца малыша 35-летняя незамужняя Ксения не разглашает.

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Комментарии
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лилия дрогочинская
Какое счастье-то!!! Надо бы всенароные гуляния объявить!...
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4 н.
Valeriy Ishmenev
Про МГИМО уже было после Ксюши  противно слушать, а теперь ещё и Шойгу! Тьфу!
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4 н.
МГ
Михаил Граник
Всей стране ну очень важно знать, сколько раз рожала Ксения Шойгу!
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4 н.