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Молчание Игната: за сколькими еще российскими генералами охотятся ВСУ

Молчание Игната: за сколькими еще российскими генералами охотятся ВСУ

БлокнотРУ Кто еще из российского генералитета может оказаться под ударом? 25 апреля около 10:40 произошел взрыв около одного из жилых домов в подмосковной Балашихе.

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Комментарии
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И
Иринушка
А потому что никто ничего не боится. Ни за границей ни здесь.
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7 час.
МК
Михаил Козлов
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3 час.
ВМ
Владимир Минаков
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