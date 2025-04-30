БлокнотРУ Кто еще из российского генералитета может оказаться под ударом? 25 апреля около 10:40 произошел взрыв около одного из жилых домов в подмосковной Балашихе.
Молчание Игната: за сколькими еще российскими генералами охотятся ВСУ
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И
Иринушка
А потому что никто ничего не боится. Ни за границей ни здесь.
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7 час.
МК
Михаил Козлов
Террор – оружие негодяев Смотри, Всевышний, сатанинская орда⃰ Пытается опять распять Тебя в лице России Пощадил её Ты в прошлые года; Теперь же подлостью Тебя отблагодарили. Враги Твои – враги России, Подчёркнуто в Писании: Дьявол их отец ⃰⃰ ⃰ Способны лишь на зло Сказал Иеремия⃰⃰ ⃰ ⃰ В аду угомонятся наконец. Всевышней волею найдёт Россия негодяев Увидит мир их мерзкое мурло И исполнителей, и их хозяев, Известно, где приютили их гнездо. 23.03.24г.
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3 час.
ВМ
Владимир Минаков
"такому человеку, безусловно, стоило бы организовать охрану." Сколько чел охраны нужно? Кириллов был не один. Если такой взрыв, как у Кириллова или Москалика, то могут пострадать все сразу... Да и от снайпера, при заказе, сложно увернуться. Трампу только случайность и везение способствовали. Как уберечь спецов от попыток ликвидации, должны продумать люди с таким же опытом, как и замысливающие операции. Одним из главных способов - старая народная мудрость: клин клином вышибают.
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2 час.
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