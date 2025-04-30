Молчание Игната: за сколькими еще российскими генералами охотятся ВСУ

И Иринушка А потому что никто ничего не боится. Ни за границей ни здесь.

МК Михаил Козлов Террор – оружие негодяев Смотри, Всевышний, сатанинская орда⃰ Пытается опять распять Тебя в лице России Пощадил её Ты в прошлые года; Теперь же подлостью Тебя отблагодарили. Враги Твои – враги России, Подчёркнуто в Писании: Дьявол их отец ⃰⃰ ⃰ Способны лишь на зло Сказал Иеремия⃰⃰ ⃰ ⃰ В аду угомонятся наконец. Всевышней волею найдёт Россия негодяев Увидит мир их мерзкое мурло И исполнителей, и их хозяев, Известно, где приютили их гнездо. 23.03.24г.