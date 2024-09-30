"Они были рядом, когда я разрыдалась". Анджелина Джоли вышла в свет с тремя детьми и рассказала об их поддержке

Анджелина Джоли представила свой новый фильм "Мария" на 62-м ежегодном кинофестивале в Нью-Йорке. Поддержать 49-летнюю актрису пришли трое её старших детей.
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