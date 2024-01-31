В ЦБ РФ сообщили, что к пилотному проекту по цифровому рублю готовятся подключиться еще 17 банков страны, речь в том числе идет о таких кредитных организациях, как Сбербанк, "Тинькофф банк", Экспобанк и РСХБ.
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