Захарова предрекла канонизацию Бандеры на Украине

Global Look Press/Keystone Press Agency/Mykola Tys Исключение раскольнической Православной церковью Украины (ПЦУ) Александра Невского из перечня поминаемых святых является лишь началом, поскольку потом там захотят канонизировать Степана Бандеру, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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