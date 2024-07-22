Иван Охлобыстин готов отправиться в зону СВО и стать священником

Прошение актер уже подавал 22 июля Ивану Охлобыстину исполнилось 58 лет. Актер, известный своими ролями в фильмах «Нога», «Даун Хаус», «Интерны», «Холоп» и многих других, получил режиссерское образование во ВГИКе.