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Петербургский дневник

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Иван Охлобыстин готов отправиться в зону СВО и стать священником

Иван Охлобыстин готов отправиться в зону СВО и стать священником

Прошение актер уже подавал 22 июля Ивану Охлобыстину исполнилось 58 лет. Актер, известный своими ролями в фильмах «Нога», «Даун Хаус», «Интерны», «Холоп» и многих других, получил режиссерское образование во ВГИКе.

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