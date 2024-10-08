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Царьград

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Жителям Новосибирска напомнили о запретах в день Сергия Радонежского 8 октября

Жителям Новосибирска напомнили о запретах в день Сергия Радонежского 8 октября

8 октября у православных принято вспоминать преподобного Сергия Радонежского.Жителям Новосибирска рассказали о запретах на день Сергия Радонежского или, как его называют в народе Сергеем-Капустником, потому что в это время идёт засолка капусты.

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