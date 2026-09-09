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ТАСС

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Расчет "Ланцета" уничтожил опорный пункт ВСУ, осуществив наведение с помощью ИИ

Расчет "Ланцета" уничтожил опорный пункт ВСУ, осуществив наведение с помощью ИИ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр" уничтожил опорный пункт противника на добропольском направлении СВО.

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