Расчет "Ланцета" уничтожил опорный пункт ВСУ, осуществив наведение с помощью ИИ

МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Расчет барражирующего боеприпаса "Ланцет" 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр" уничтожил опорный пункт противника на добропольском направлении СВО.
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