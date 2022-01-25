Захарова заявила, что Times опубликовала фейк про вооружающихся простых украинцев

МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Британская газета The Times опубликовала фотографию вооруженной участницы Сил территориальной обороны (СТО) Украины, выдавая ее за простую гражданку, "готовящуюся на своей киевской кухне отражать российскую угрозу".
МОСКВА, 25 января. /ТАСС/. Британская газета The Times опубликовала фотографию вооруженной участницы Сил территориальной обороны (СТО) Украины, выдавая ее за простую гражданку, "готовящуюся на своей киевской кухне отражать российскую угрозу".
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