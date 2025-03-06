Почему во время ретроградной Венеры к нам вернутся бывшие: как долго продлится период Алёна ЮрьеваВ 2025 году Венера, планета любви, красоты и гармонии, войдёт в ретроградное движение со 2 марта по 19 апреля.
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