В НАО проведено профилактическое мероприятие «Безопасное лето» с выставкой спецтехники

3 июня 2022 года на площади Марад Сей в Нарьян-Маре состоялось мероприятие в рамках акции «Безопасное лето», направленное на соблюдение Правил дорожного движения детьми и профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, организованное окружной Госавтоинспекцией совместно с ГУ МЧС России по Ненецкому автономному округу.