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Путин утвердил право использовать маткапитал на частные образовательные услуги

Путин утвердил право использовать маткапитал на частные образовательные услуги

kremlin.ru / Администрация Президента России Закон, согласно которому россияне получают право использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями, подписал президент Владимир Путин.

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