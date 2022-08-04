Путин утвердил право использовать маткапитал на частные образовательные услуги

kremlin.ru / Администрация Президента России Закон, согласно которому россияне получают право использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями, подписал президент Владимир Путин.
kremlin.ru / Администрация Президента России Закон, согласно которому россияне получают право использовать материнский капитал на оплату образовательных услуг, оказываемых индивидуальными предпринимателями, подписал президент Владимир Путин.
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