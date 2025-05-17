Оливки и маслины: чем они так полезны для сердца и сосудов

Оказывается, употребление оливок положительно влияет на сердечно-сосудистую систему. Как же это осуществляется в организме? И сколько нужно в день съедать таких плодов, чтобы проблемы с сердцем и сосудами не волновали до самой старости? В Греции про оливки знают давно «Ты есть то, что ты ешь» — записал в своем трактате древнегреческий целитель, врач и философ, Гиппократ.