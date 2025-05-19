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"А как же я?" Трамп приревновал жену после разговора с Путиным

"А как же я?" Трамп приревновал жену после разговора с Путиным

Президент США огорчился тому, что Меланию Трамп в России любят больше него.Президент США Дональд Трамп с некоторой ревностью рассказал о разговоре с главой России Владимиром Путиным, который коснулся первой леди Штатов Мелании Трамп.

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