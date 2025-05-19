"А как же я?" Трамп приревновал жену после разговора с Путиным

Президент США огорчился тому, что Меланию Трамп в России любят больше него.Президент США Дональд Трамп с некоторой ревностью рассказал о разговоре с главой России Владимиром Путиным, который коснулся первой леди Штатов Мелании Трамп.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии