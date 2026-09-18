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Царьград

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Умерла журналистка Наташа Рей, утверждавшая, что Брижит Макрон родилась мужчиной

Умерла журналистка Наташа Рей, утверждавшая, что Брижит Макрон родилась мужчиной

Незадолго до кончины Рей выиграла апелляционный суд в Париже по делу о клевете, возбуждённому против неё супругой президента Франции.

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