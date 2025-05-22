Верховный суд России признал нападение на военкома в Усть-Илимске терактом

Верховный суд России признал законным приговор россиянину Руслану Зинину* (внесен в реестр террористов и экстремистов), получившему 20 лет лишения свободы за теракт в военкомате Усть-Илимска Иркутской области 26 сентября 2022 года.
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