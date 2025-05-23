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Для турагентов из 20 городов РФ устроят инфотуры по Петербургу

Для турагентов из 20 городов РФ устроят инфотуры по Петербургу

Власти Петербурга не жалеют средств на продвижение города как туристского центра России. Чтобы сделать его еще более привлекательным для россиян, СПб ГБУ «ГТИБ» устраивает специальные ознакомительные туры для туроператоров и турагентств.

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