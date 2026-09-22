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Морили голодом и держали на цепи: тело замученного ребенка нашли в морозилке

Морили голодом и держали на цепи: тело замученного ребенка нашли в морозилке

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет Тело восьмилетнего Исайи Харрисона обнаружили в морозильнике в доме его родителей в городе Линвуд в американском штате Калифорния.

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