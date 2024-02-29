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Призывников в зоне спецоперации нет и быть не может, заявил Сергей Иванов

Призывников в зоне спецоперации нет и быть не может, заявил Сергей Иванов

Российских призывников в зоне специальной военной операции на Украине нет и быть не может. Об этом в четверг, 29 февраля, заявил специальный представитель президента РФ, постоянный член Совета безопасности России, бывший министр обороны Сергей Иванов.

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