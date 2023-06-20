Нескучные технологии

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Революция беспроводной зарядки: Xiaomi зарядит смартфон за 20 минут

Xiaomi готовит к выпуску свою новейшую разработку — 80-ваттную сверхмощную беспроводную зарядку. Успех проекта основывается на инновационных научных разработках компании, а также на изменениях в китайском законодательстве, разрешающих 80 Вт вместо ….

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